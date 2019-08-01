Geçtiğimiz mayıs ayında Renault'a birleşme teklif götüren fakat bu teklifi Fransız rakibi tarafından reddedilen Fiat Chrysler Automobiles (FCA),yeni ortaklıklar için kapıyı açık bıraktı.

İtalyan-Amerikan ortaklı grubun CEO'su Mike Manley, Renault ile yeniden görüşebileceklerinin sinyalini verirken, diğer markaların tekliflerine de açık olduklarını kaydetti.

FCA'nın 6 aylık finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Manley, "Renault ile görüşmeleri diriltmek konusunda şüphem yok" dedi.

FCA Renault'a 35 milyar dolarlık bir birleşme teklifinde bulunmuştu. Söz konusu teklif Renault'un en büyük hissedarı olan Fransız hükümetinin çekinceleri ile kabul edilmemişti.

26.7 MİLYAR EURO GELİR ELDE ETTİ

Öte yandan, FCA'nın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği sonuçlara bakıldığında, grubun cirosunun yüzde 3 düşüşle 26.7 milyar euroya çıktığı görülüyor. Bu rakamın 17.6 milyar eurosu ise Kuzey Amerika'daki satışlardan geliyor.

Şirket, Nisan-Haziran döneminde 793 milyon euro kar açıkladı. Bu sonuçlarda, Kuzey Amerika pazarında Jeep Gladiator ve Ram satışlarının belirleyici olduğu belirtiliyor.

FCA'nın söz konusu dönemdeki düzenlenmiş FAVÖK'ü (faiz amortisman ve vergi öncesi kar) de 1.5 milyar euro olarak açıklandı.