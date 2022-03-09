İptal olan uçuşları sorgulama THY ve Pegasus: 10 Mart İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı

Uzmanlar uyardı, başta İstanbul olmak üzere tüm ülkenin gözleri Mart ayının 10. gününde başlayacağı tahmin edilen kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre Türkiye'de kış geri dönüyor, 10-14 Mart tarihleri arasında yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini gösteriyor. Açıklanan tarihlerde İstanbul Hava Limanı ve Sabiha Gökçen Hava Limanı kalkışlı/varışlı bileti olanlar uçak seferleri iptal mi oldu sorusunu araştırıyor. İşte Türk Hava Yollar tarafından yapılan iptal olan uçak seferleri hakkında açıklama

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ NELER?

Türk Hava Yollar, resmi internet sitesi üzerinden 10 Mart tarihli uçuşların iptal edildiği duyuruldu. THY açıklamasında

" Değerli yolcularımız,

İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

THY İPTAL OLAN UÇUŞLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Uçuşların iptaline ilişkin bir açıklama da Pegasus'tan geldi.

Pegasus, resmi internet sitesi üzerinden "Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz." açıklamasını yayınladı.

PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ