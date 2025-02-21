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        Haberler Bilgi Gündem İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 21-22-23 Şubat 2025: Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal edilen seferler hangileri, iptal seferler nereden öğrenilir?

        Vapur seferleri iptal mi 21-22-23 Şubat 2025? İDO, BUDO ve Şehir Hatları, iptal sefer sorgulama ekranı

        Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinden arka arkaya iptal açıklamaları geliyor. Son olarak, Şehir Hatları ikinci bir duyuruya kadar tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Peki, iptal vapur seferleri nereden öğrenilir? İşte, 21-22-23 Şubat 2025 iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri ve sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:53
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        Türkiye Altay kar fırtınasının etkisini yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle uçak ve deniz ulaşımı seferlerinden arka arkaya iptal haberleri geliyor. Son olarak, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci bir duyuruya kadar tüm seferler iptal edildi. Peki, iptal edilen vapur seferleri nereden sorgulanır? İşte, iptal olan Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri...

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        ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

        AA'da yer alan habere göre Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

        ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLERİN LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINZ

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        İDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI

        Olumsuz hava koşulları nedenyiel bugün için bazı İDO seferleri iptal edildi. İDO anlık olarak iptal seferleri sitesinde paylaşıyor.

        İDO İPTAL EDİLEN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        BUDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI

        BUDO, 21 Şubat bugün için birçok seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

        BUDO İPTAL OLAN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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