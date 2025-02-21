Vapur seferleri iptal mi 21-22-23 Şubat 2025? İDO, BUDO ve Şehir Hatları, iptal sefer sorgulama ekranı
Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinden arka arkaya iptal açıklamaları geliyor. Son olarak, Şehir Hatları ikinci bir duyuruya kadar tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Peki, iptal vapur seferleri nereden öğrenilir? İşte, 21-22-23 Şubat 2025 iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri ve sorgulama ekranı...
Türkiye Altay kar fırtınasının etkisini yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle uçak ve deniz ulaşımı seferlerinden arka arkaya iptal haberleri geliyor. Son olarak, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci bir duyuruya kadar tüm seferler iptal edildi. Peki, iptal edilen vapur seferleri nereden sorgulanır? İşte, iptal olan Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri...
ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.
AA'da yer alan habere göre Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLERİN LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINZ
İDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI
Olumsuz hava koşulları nedenyiel bugün için bazı İDO seferleri iptal edildi. İDO anlık olarak iptal seferleri sitesinde paylaşıyor.
BUDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI
BUDO, 21 Şubat bugün için birçok seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.