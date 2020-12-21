Reuters

Bankadan Cumartesi günü yapılan açıklamada devalüasyonunun petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından genişleyen bütçe açığını kapatmak için yapıldığı ifade edildi.

Irak gelirlerinin %95'ini petrol ihracatından elde ediyor. Açıklamada "Irak'ta yaşanan ekonomik krizin sebebi koronavirüs salgınının petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması ve bu durumun petrol gelirlerine yansıması ve bunun bütçede açığa neden olması" ifadesi yer aldı.

Küçük ölçekli bir imalat sektörüne sahip olan Irak'ta tüketici ürünlerinin neredeyse tamamı dolarla ithal ediliyor. Bu nedenle devalüasyon gündelik yaşam maliyetlerin doğrudan artmasına yol açacak. Irak'ta son olarak 2015 Aralık'ta devalüasyon yapılmıştı.