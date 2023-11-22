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        Haberler Dünya Ortadoğu Irak'taki ABD üssüne saldırı

        Irak'taki ABD üssüne saldırı düzenlendi

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sabah saatlerinde İran destekli grupların, Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 00:45 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:45
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        Irak'taki ABD üssüne saldırı
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        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda hafif yaralananlar olduğu ve küçük çaplı altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi.

        ABD ordusunun da olayın ardından İran destekli gruplara AC-130 silahlı hava aracıyla karşılık verdiği kaydedildi.

        ABD güçlerine, 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendiği aktarıldı. Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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        #Pentagon
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