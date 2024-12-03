Irak ve Suriye: Heyet Tahrir Şam ile savaş, bölgesel dinamikler ve yeni dönem stratejileri

Irak hükümetinin resmi sözcüsü Yahya Resul, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gerekirse Suriye’de askeri operasyonlar düzenlenebileceğini ifade etti.

Resul, özellikle “cihatçı gruplar” olarak tanımladığı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer grupların faaliyetlerine dikkat çekerek, bu yapıların Irak sınırına yaklaşmaları durumunda hedef alınacaklarını belirtti.

Resul, “Suriye’nin kuzeyindeki bu gruplar, sınırımıza yaklaşmadan önce durdurulacak. Gerekirse Suriye içinde de operasyon düzenlenebilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Irak istihbaratının Suriye’deki bu grupları takip ettiğini ve güvenlik raporlarının düzenli olarak değerlendirildiğini vurguladı.

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Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el-Culani hakkında da açıklamalarda bulunan Resul, onun “Suriyeli değil, Suudi Arabistan kökenli bir doktor” olduğunu iddia etti. Resul, ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın, Arap Birliği ve bölgedeki diğer aktörler tarafından desteklendiğini belirterek, Esad yönetiminin istikrarını koruyacağı görüşünü paylaştı.