AA

Irak Sınır Geçişleri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, " Suudi Arabistan ile Irak arasında bulunan Arar Sınır Kapısı, kardeş iki ülke arasındaki ticari alışverişler için resmen açıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sınır kapısının Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi ve Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz eş-Şemri'in yanı sıra iki ülke yetkililerinin katılımıyla açıldığı belirtildi.

ARAR SINIR KAPISI 1990'DA KAPATILMIŞTI

Arar Sınır Kapısı, Suudi Arabistan ile Irak arasındaki tek kara yolu olma özelliğini taşıyor. Geçen yıllarda sadece hacıların geçişine izin verilen sınır kapısı, ticari geçişler için kullanılamıyordu.

Söz konusu sınır kapısının ticari faaliyetler için açılması konusunda 2019'da iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

Arar Sınır Kapısı, Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından kapatılmıştı.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra, 2017'de dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Bağdat'ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler düzelmeye başlamıştı.