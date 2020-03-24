Iraklı küçük Leyan, koronavirüse bale yaparak meydan okuyor

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AA

Bağdat doğumlu Karam, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkentin sokak ve caddelerinde bale yapıyor.

Kentteki Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı okulda eğitim alan Karam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an okul yok ama baleyi evde ve akşamları hava kararmadan sokağa çıkarak yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Okulların koronavirüs nedeniyle tatil olduğunu hatırlatan Karam, bale öğretmeniyle görüşemediği için üzüldüğünü söyledi.

Leyan’ın babası Karam Settar da "Leyan, okula başlamadan önce baleye eğilimi vardı. Bu sene okula başlayınca bale dersleri de almaya başladı. Yeteneğini okuldaki dersleriyle pekiştirmeye çalışıyoruz. Leyan, aynı zamanda dünyayı sarsan koronavirüse karşı da meydan okuyor." diye konuştu.

Irak'ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 266 olarak açıklanmıştı. Sokağa çıkma yasağı 29 Mart'a kadar uzatılmıştı.