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Irak'ta Sadr destekçileri parlamento binasına girdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak parlamento binasına girdi.

Irak'ta Sadr destekçileri parlamento binasına girdi
Irak'ta Sadr destekçileri parlamento binasına girdi
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Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Çetiner Çetin'in haberine göre Sadr'ın resmi konuşmacısı açıklamasında "Yürüşe çıkanlara bir saldırı olursa siyasi kitleleri sorumlu tutarız. Bunlar sivildir, güvenlik güçleri vatandaşlarladır. Reformla milletin parasını çaldınız. Yeter artık temiz kanlara saldırmayın. Millet kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

Görsel: Associated Press

Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, parlamento binasını bastı.

Bölgeye barikatları kırmak için vatandaşlar tarafından iş makinaları getirilirken Sadr medyası meclis binasına girişmesinin ardından Sadır medyası 'parlamanto binası içinde aşure etkinlikleri düzenleyeceklerini' duyurdu.

60 KİŞİ YARALANDI

Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat’taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahalesi sürüyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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