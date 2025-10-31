İran: ABD'nin nükleer testleri ciddi tehdit

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine nükleer silah testlerine başlanması talimatı vermesinin "uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit" olduğunu ifade etti.

Erakçi, Amerikan merkezli X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, Pentagon'a nükleer silah testlerine "derhal" başlama talimatı vermesine tepki gösterdi.

ABD yönetimini "nükleer silahlı bir zorba" olarak nitelendiren Erakçi, "Aynı zorba, İran'ın barışçıl nükleer programını şeytanlaştırıyor ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek, güvenlikli nükleer tesislerimize daha fazla saldırı düzenlemekle tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyada nükleer silahların yayılması açısından "en tehlikeli risk" olduğunu söyleyen Erakçi, "Nükleer denemelerin yeniden başlayacağının duyurulması, gerici ve sorumsuz bir hareket olup uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdittir. Dünya, ABD'nin bu tür iğrenç silahların yayılmasını normalleştirmesinden sorumlu tutulması için birleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.