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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sunacağı kabine listesi reformistleri rahatsız etti | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sunacağı kabine listesi reformistleri rahatsız etti

        İran'da yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, kabine listesini Meclis'e sunması beklenirken bakan olarak düşünülen bazı isimler Pezeşkiyan'ı destekleyen Reform Cephesi'ni rahatsız etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 02:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 02:07
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        Kabine listesine reformistlerden itiraz
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        Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamasında, reformist kanadın cumhurbaşkanı seçiminde desteklediği yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sunacağı kabine listesine itiraz etti.

        Sunulacak kabine listesindeki bazı isimler hakkında rahatsızlığını dile getiren İmam, "Bunlardan bazılarının reformla hiçbir ilişkisi yoktur ve ılımlı yaklaşıma bile yakın değildir. Diğerlerinin ise temelde her türlü değişime ve reforma karşı oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a hitap eden Reform Cephesi Sözcüsü İmam, şu ifadelere yer verdi:

        "Siyaset, ordu ve milisler tarafından kontrol edilecekse ve sistem içindeki siyasi aktivistlere yönelik güvenlik yaklaşımı değiştirilmeyecekse seçim yapıp bu kadar maliyeti ülkeye dayatmaya, halkın, özellikle de gençlerin duygularıyla oynamaya ne gerek vardı? Son olarak, kabineden Cumhurbaşkanı sorumludur ve hiçbir lobici ya da dayatmacı unsur hükümetin sorumluluğunu kabul etmeyecektir. O yüzden henüz vaktiniz varken tekrar düşünün."

        Reformist kimliğiyle bilinen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim sürecinde reformist kanadın tam desteğini almıştı.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın Meclis'e kabine listesini sunması bekleniyor. Meclis tarafından incelenecek kabine listesindeki isimler için daha sonra milletvekilleri tarafından ayrı ayrı güven oylaması yapılacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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