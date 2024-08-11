İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sunacağı kabine listesi reformistleri rahatsız etti

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamasında, reformist kanadın cumhurbaşkanı seçiminde desteklediği yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sunacağı kabine listesine itiraz etti.

Sunulacak kabine listesindeki bazı isimler hakkında rahatsızlığını dile getiren İmam, "Bunlardan bazılarının reformla hiçbir ilişkisi yoktur ve ılımlı yaklaşıma bile yakın değildir. Diğerlerinin ise temelde her türlü değişime ve reforma karşı oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a hitap eden Reform Cephesi Sözcüsü İmam, şu ifadelere yer verdi:

"Siyaset, ordu ve milisler tarafından kontrol edilecekse ve sistem içindeki siyasi aktivistlere yönelik güvenlik yaklaşımı değiştirilmeyecekse seçim yapıp bu kadar maliyeti ülkeye dayatmaya, halkın, özellikle de gençlerin duygularıyla oynamaya ne gerek vardı? Son olarak, kabineden Cumhurbaşkanı sorumludur ve hiçbir lobici ya da dayatmacı unsur hükümetin sorumluluğunu kabul etmeyecektir. O yüzden henüz vaktiniz varken tekrar düşünün." Reformist kimliğiyle bilinen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim sürecinde reformist kanadın tam desteğini almıştı.