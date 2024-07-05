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        Haberler Dünya İran'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu: Oy verme süresi ikinci defa uzatıldı | Dış Haberler

        İran'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu: Oy verme süresi ikinci defa uzatıldı

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından seçime giden İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süreci sürüyor. 22.00'a kadar uzatılan oy verme süresi, ihtiyaca göre yeniden uzatılabilir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:34
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        İran'da seçim sürüyor
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        İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda saat 20.00'ye kadar uzatılan oy verme süresi ikinci defa uzatıldı.

        İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

        İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen ancak saat 20.00'ye kadar uzatılan oy verme süresinin ihtiyaca binaen Seçim Kurulunun kararıyla saat 22.00'ye kadar uzatıldığını belirtti.

        Oy vermek isteyen seçmenlerin seçim merkezlerindeki varlığının devam etmesi durumunda Seçim Kurulu ihtiyaca göre yeniden süreyi uzatabilir.

        İran seçim kanunlarına göre ihtiyaç duyulması halinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılabiliyor.

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        İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

        Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili yarışıyor.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna göre katılımın ikinci turda arttığı aktarıldı.

        Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura göre katılımın fazla olduğu görüldü.

        Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy alamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

        Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayımlanması, kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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