İran'da eğitime hava kirliliği engeli

Eyalette hava kirliliğini artıracak her türlü faaliyetin engellenmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Efzeli, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduklarını, her türlü inşaat, hava kirliliğine sebep olabilecek sanayi birimleri ve fabrikalarda faaliyetlerin geçici olarak durdurulacağını ifade etti.