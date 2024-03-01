İran'da oy verme süresi 3. kez uzatıldı

İran'da 12. Dönem Milletvekili ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 24.00’e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada daha önce 22.00'ye uzatılan oy verme işleminin, 2 saat daha uzatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AP Yerel saatle 08.00’de başlayıp, 18.00’de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle daha önce 2 kez uzatılmıştı. Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 24.00’e kadar oy kullanmaya devam edebilecek. REKLAM