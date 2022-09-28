Ali Süleymani: Çok güçlü bir halk hareketine dönüştü

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler on günü aşkın süredir devam ediyor. Azerbaycan Türkü Gazeteci ve Siyasi Analist Ali Süleymani İran'daki son durumu, yaşananları ve olabilecekleri haberturk.com'a değerlendirdi.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR HALK HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ"

İran'da Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protesto eylemlerinin çok güçlü bir isyana, halk hareketine, bazı bölgelerde silahlı çatışmalara dönüştüğünü söyleyen Ali Süleymani "Bize şu ana kadar 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geliyor ve haberimizin olmadığı bölgeler de var. İran yönetiminin baskı ve saldırıları önünü alamıyor aksine bunun radikal bir harekete dönüşmesine zemin hazırlıyor" dedi. Protesto eylemlerinin devam edeceğini düşündüğünü belirten Süleymani olaylarda Batı etkisi olduğu yönündeki eleştirilere de katılmadığını belirterek "İran'daki olaylarda Batının bir dahli yoktur. Yaşananlar yüz senelik geçmişi olan, İran'ın iç sorunlarıdır" şeklinde konuştu.

SİYASİ BASKILAR VE EKONOMİK SORUNLAR



Olayların bu noktaya gelmesinin önemli siyasi ve ekonomik nedenleri olduğunu belirten Süleymani "Bir taraftan halka yönelik siyasi baskılar nefes aldırmazken, diğer yandan da ekonomik sıkıntılar çok büyük. Artık milletin canına tak etti" dedi. İran'da yaşanan sürecin bu kez farklı olduğunu ifade eden Ali Süleymani "Daha önceki protestolar bölgesel olarak başlayıp bir süre sonra sona eriyordu. Bu defa protesto eylemleri farklı etnik grupların yaşadığı bütün bölgelerde eş zamanlı olarak başladı ve günbegün artarak devam ediyor. Bu kez halk kararlı, geceleri bile evlerinin çatısından, pencerelerden sloganlar atıyor" dedi.

"BİZİM İÇİN YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR"

İran muhalefetinin bu eylemlere sistematik bir çerçeve çizmek için birbirleriyle müzakere halinde olduklarını söyleyen Süleymani "Bugüne kadarki tecrübemiz gösteriyor ki halk hareketinin bir liderliği olmazsa netice vermiyor. Siyasi partiler ve İran'da yaşayan etnik gruplar diyalog halindeler ve bu müzakerelerden olumlu bir netice alınacağını düşünüyorum. Bizim için yeni bir çağ başlıyor" dedi. Azerbaycan Türkü Gazeteci ve Siyasi Analist Ali Süleymani "İran'da yaşayan her milletin sosyal, siyasi ve ekonomik haklarına kavuşacağı ortak bir program ortaya konmalı. İran'ın bütünlüğü için bu etnik gruplar birbirleriyle anlaşmalı. Bu yüz yıllık bir sorun ve artık çözülmek zorunda. Şah ya da molla neden bu halklara zulmetsin" değerlendirmesinde bulundu.

PEYMAN AREF "Z KUŞAĞI BASKI İSTEMİYOR" DEMİŞTİ

İran'daki protesto eylemlerini değerlendiren İranlı Gazeteci Peyman Aref de bu kez ülkede farklı bir durum yaşandığına dikkat çekerek "Halk şiddete şiddetle karşılık veriyor. İran'daki Z kuşağı baskı istemiyor. İran belki bir devrime doğru gidiyor" dedi.