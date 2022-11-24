İran'daki protestolar devam ediyor

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram sayfasından paylaştığı görüntülere göre, gün içinde ülkede birçok üniversitede gösteri düzenlendi.

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bazı üniversitelerde devam etti.

Gilan Üniversitesi Sanat Fakültesinde öğrenciler duvarlara Mahabad’daki gelişmeleri ve çocuk yaştaki Kiyan Pirfelek'in öldürülmesini kınayan yazılar yazarken Allame Tebatebayi Üniversitesi öğrencileri de üniversite kampüsünde oturma eylemi yaptı.

Emir Kebir Teknoloji Üniversitesinde ise öğrencilerin keyfi olarak tutuklanması ve okuldan uzaklaştırılması ile güvenlik tedbirlerinin devam etmesi protesto edildi. Öğrencilerin dönem sınavlarını boykot ettiği bilgisi aktarıldı.