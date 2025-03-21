İran'dan ABD'ye: Bölgede vekil gücümüz yok

İran dini lideri Ali Hamaney, Tahran'ın bölgede hiçbir 'vekil gücünün' olmadığını ve desteklediği grupların bağımsız hareket ettiğini söyledi.

Hamaney, "Amerika İran'la uğraşırsa şiddetli bir tokat yiyeceğini bilmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Yemen'de desteklediğini söylediği Husi grubu tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtmişti.

Trump'ın İran'a nükleer anlaşma için de 2 ay süre tanıdığı iddia ediliyor.