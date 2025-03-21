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        Haberler Dünya İran'dan ABD'ye: Bölgede vekil gücümüz yok | Dış Haberler

        İran'dan ABD'ye: Bölgede vekil gücümüz yok

        İran dini lideri Hamaney, ABD ve İran'ın desteklediği Yemenli Husi grubu arasında yükselen gerilimin ardından bir açıklama yaparak, İran'ın bölgede hiçbir 'vekil gücünün' olmadığını ve desteklediği grupların bağımsız hareket ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:46
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        İran: Bölgede vekil gücümüz yok
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        İran dini lideri Ali Hamaney, Tahran'ın bölgede hiçbir 'vekil gücünün' olmadığını ve desteklediği grupların bağımsız hareket ettiğini söyledi.

        Hamaney, "Amerika İran'la uğraşırsa şiddetli bir tokat yiyeceğini bilmeli" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Yemen'de desteklediğini söylediği Husi grubu tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtmişti.

        Trump'ın İran'a nükleer anlaşma için de 2 ay süre tanıdığı iddia ediliyor.

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