İran'dan Rusya'ya İHA açıklaması 0:00 / 0:00

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, basına açıklama yapan Abdullahiyan, ülkesinin dış politikasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'a ait İHA ve füzelerin Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları reddeden Abdullahiyan, "Bazı Batılı ülkelerin füze konusunda ortaya attıkları iddialar tamamen yanlış fakat insansız hava araçlarıyla ilgili konuların bir kısmı doğru. Ukrayna'daki savaştan aylar önce Rusya'ya sınırlı sayıda insansız hava aracı sağladık." dedi.

İranlı Bakan, bu İHA'ların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları araştırmaya hazır olduklarını belirterek, "Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran'ın insansız hava araçlarını kullandığı bize ispatlanırsa bu konuya kayıtsız kalmayız." diye konuştu.

Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinde kanıtların kendilerine sunulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Bu konuda iki ülkenin uzmanlarının katılacağı bir toplantı planlandığını aktaran Abdullahiyan, Ukrayna'nın ABD ve Almanya'nın baskısıyla toplantıya katılmaktan son anda vazgeçtiğini ifade etti.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran'ı özgürleştireceğiz" şeklindeki sözlerini de değerlendirdi.

Abdullahiyan, "Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı'nın düşüncesizce açıklamalarının hemen ardından bu konuyu düzelterek, ABD'nin böyle bir pozisyonunun olmadığını diplomatik kanallardan bize ilettiler." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA KULLANILMAK ÜZERE SİHA GÖNDERİLDİĞİ İDDİALARI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de 18 Ekim'deki basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise aynı gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD ve Batılı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'ın Rusya'ya SİHA'ların yanı sıra füzeler de gönderme konusunda anlaştığını yazmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın Rusya'ya silah sistemleri satmasının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunuyor.

ABD, AB ve İngiltere gibi ülkeler Rusya'ya insansız hava aracı sattığı iddiasıyla İran'a yaptırım kararları almıştı. E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya da 21 Ekim'de BM'ye suçlamaların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

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