Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Avrupa ile nükleer görüşmelerde önerilerine ciddi cevap alamadıklarını söyledi | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Avrupa ile nükleer görüşmelerde önerilerine ciddi cevap alamadıklarını söyledi

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkeleri ile yürütülen nükleer görüşmelerde "yeni öneri" sunduklarını ancak karşı taraftan "bahaneler ve kaçamak cevaplar" aldıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 09:17 Güncelleme: 19.09.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Avrupa bahaneler üretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını işletme kararı sonrasındaki süreçte Avrupa ile görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

        E3 olarak adlandırılan Avrupa ülkeleri ile yürütülen nükleer müzakerelerde yeni bir öneri sunduklarını ancak karşı taraftan "bahaneler ve kaçamak cevaplar" aldıklarını ifade eden Arakçi, “Gerçek şu ki çalışmayan taraf E3/AB diplomasi mekanizmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Snapback mekanizması süreci doğrultusunda İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesi sürecinde rol oynayacak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini (BMGK) devreye girmeye çağıran Arakçi, diplomasinin çatışmaya tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

        REKLAM

        Arakçi açıklamasını, "İleriye doğru bir yol var ama İran tek başına sorumlu olamaz." ifadeleriyle sonlandırdı.

        İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

        Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise BMGK'ye İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu savunmuştu.

        Bu süreçte İran ile Avrupa ülkeleri arasında görüşmeler yapılmış ancak ilerleme kaydedilememişti. Snapback süreci yeni bir karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmazsa ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yürürlüğe girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"