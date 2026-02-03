Habertürk
        İran: Görüşmenin yeri konusunda istişareler sürüyor

        İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda istişarelerin sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 23:38 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:58
        İran: Görüşmenin yeri için istişareler sürüyor
        İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda istişarelerin sürdüğünü bildirdi.

        Yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde müzakerelerin gerçekleşmesi için planlama yapıldığı dile getirildi.

        Açıklamada ayrıca, dost ülkelerin diplomatik sürecin oluşumu için sarf ettikleri gayret takdir edildiği belirtildi.

        ABD merkezli haber platformu Axios'un, konuya dair bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran tarafı müzakerelerin İstanbul'dan Umman'a alınmasını istiyor.

