İran'ın Ankara Büyükelçisi: İran saldırı konusunda itidalli davrandı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ordu Günü'nün 45. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Pilot Albay Toraj Zeinoddin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetli katıldı.

Askeri Ataşe Zeinoddin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 18 Nisan'ın "İran Ordu Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Zeinoddin, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri, onlarca yıl ağır yaptırımlara rağmen, sadece bölgenin değil, dünyanın en güçlü ve kendine yeten ordularından biridir." dedi.

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İran ve Türkiye'nin askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ikili iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Zeinoddin, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin de tehditler konusunda ortak bir anlayışla, bölge istikrarını ve ortak sınırların güvenliğini sağlamada gerekli işbirliğinin bulunduğunu ifade etti.

Bu işbirliği sonucunda iki ülke arasında uzun yıllar boyunca barış, istikrar ve dostluk olduğunu belirten Zeinoddin, iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini ve daha da güçlendirme konusunda azimli ve kararlı olduklarını söyledi.

Büyükelçi Habibullahzade de konuşmasında Gazze'de son 7 aydır çok sayıda masum çocuk ve kadının İsrail ve "Batılı müttefikleri" tarafından öldürüldüğüne dikkati çekti.