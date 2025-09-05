İran İsrail'in nükleer cephaneliğini işaret etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve Avrupalı ülkelerin Gazze'de soykırımını ve bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelmesini eleştirdi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Dimona'daki nükleer tesisindeki yeni inşa çalışmalarına dair uydu görüntüleriyle ilgili haberin ekran görüntüsünü paylaştı.

Mesajında, Batı'nın İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunun "saçmalık" olduğunu söyleyen Erakçi, "Onlara göre mesele, atom silahı cephaneliklerinin varlığı veya genişlemesi değil. Barışçıl nükleer programlara sahip olsa bile bilimsel olarak kimin ilerleyebileceği meselesi." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülkenin İsrail olduğuna dikkati çeken Erakçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle, Batı'nın, bölgemizdeki tek nükleer silah cephaneliğine sahip soykırımcı müttefiklerinin (İsrail) elindeki nükleer silahların genişlemesi konusunda sağır edici bir sessizlik içinde olması şaşırtıcı değil. E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) ve ABD inkar ediyor olabilir ancak sessizlikleri, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi hakkında herhangi bir şey söylemenin güvenilirliğini ortadan kaldırıyor."