İran: İsrail nükleer tesislerimizi tehdit ederse nükleer doktrinimizi değiştirebiliriz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Nükleer Merkezleri Koruma Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmad Haktaleb, İsrail'in ülkesini nükleer tesislere saldırmakla tehdit etmesi durumunda, İran'ın "nükleer doktrinini" değiştirebileceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Haktaleb, İsrail'in İran'a muhtemel saldırı senaryolarını değerlendirdi.

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Haktaleb, "Eğer İsrail, İran'a baskı yapmak için nükleer merkezlerimize saldırı tehdidini bir araç olarak kullanırsa, İran nükleer doktrin politikasını gözden geçirebilir ve önceki ilan edilmiş mülahazalarını değiştirebilir." dedi.

İran'ın savunma sistemlerinin saldırılara karşı koymaya hazır olduğunu dile getiren Haktaleb, İsrail'in saldırması durumunda İsrail'deki nükleer tesislerin koordinatlarına sahip olduklarını ve füzelerle vurmak için hazır olduklarını belirtti. REKLAM İranlı komutan, ülkesinin "nükleer doktrini" konusunda açıklama yapmadı. Batılı ülkeler İran'ın nükleer faaliyetlerinin, nükleer silah üretme potansiyeli taşıdığını iddia ederek yaptırımlar uyguluyor. Ülke lideri Ali Hamaney'in 12 Aralık 2010 yılında nükleer silah üretimini "haram" ilan eden fetvası, ülkenin nükleer doktrini olarak kabul ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 7 Temmuz 2022'de yaptığı görüşmede, "İran'ın doktrininde nükleer silahların yeri yoktur. Politika ve inançlarımıza aykırıdır." ifadelerini kullanmıştı. İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrailise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. REKLAM İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.