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        Haberler Dünya İran: Suriye'deki çatışmalar ABD ve İsrail'in planı | Dış Haberler

        İran: Suriye'deki çatışmalar ABD ve İsrail'in planı

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki çatışmalarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İranlı bakan, Suriye'de muhaliflerin saldırılarının, İsrail ve ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırma planının bir parçası olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 18:08 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:08
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        İran: Suriye'deki çatışmalar ABD'nin planı
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        Suriye'de muhalifler Halep'in büyük bir bölümünü ve İdlib'in tamamını Suriye ordusundan geri aldı.

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        Çatışmalar devam ederken, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın destekçilerinden Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İranlı Bakan Arakçi, telefonda görüştüğü Rus mevkidaşına, Suriye Devlet Başkan'ı Esad'a desteklerini tam olduğunu bildirdi.

        Arakçi, muhaliflerin saldırılarının İsrail ve ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırma planının bir parçası olduğunu söyledi.

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