İran: Suriye'deki çatışmalar ABD ve İsrail'in planı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki çatışmalarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İranlı bakan, Suriye'de muhaliflerin saldırılarının, İsrail ve ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırma planının bir parçası olduğunu söyledi.

Habertürk Giriş: 30.11.2024 - 18:08 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:08 facebook

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