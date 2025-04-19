Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran ve ABD heyetleri Roma’da bir araya gelecek | Dış Haberler

        İran ve ABD heyetleri Roma’da bir araya gelecek

        İran ve ABD heyeti, Umman'ın ardından bugün İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran ve ABD heyetleri Roma'da bir araya gelecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran ve ABD heyetleri Roma’da bir araya gelecek.

        ABD ve İran heyetleri, geçen hafta Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan birinci tur müzakerelerin ardından bugün de İtalya’nın başkenti Roma’da nükleer krizini çözüme kavuşturmak için dolaylı müzakereler yürütecek.

        İran heyetine başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ikinci tura İtalya ev sahipliği yapsa da ara buluculuk rolünü Umman’ın sürdüreceğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı