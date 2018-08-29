Kadınları şüpheli görüntüleri ele verdi



Beşiktaş’da bir alışveriş merkezinde bulunan telefon merkezinde 4 ay önce hırsızlık meydana geldi. İşyeri sahibinin başvurusu üzerine Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KADINLAR KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BELİRLENDİ



İşyerinin güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis şüpheli 3 kadın gördü. İyi giyimli kadınlardan biri, telefon merkezinde çalışan kadını konuşturarak dikkatini dağıtıyor. Ardından cep telefonunu çalıyordu. Çalışanın farketmemesi için de diğer kadınlar hemen devreye giriyordu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Bu görüntülerden yola çıkarak çalışma başlatan polis, şüphelilerin izini yine aynı alışveriş merkezinde buldu. 3 kadın ve bir erkek çocuk oldukları belirlenen şüpheliler takibe alındı. Yine aynı yöntemle telefon çalan kadınlar, gözaltına alındı.



ÜSTLERİNDE 100 BİN LİRA PARA ÇIKTI



Kadınların üzerinde bir kaç dakika önce çalınan cep telefonu bulundu. Yapılan üst aramalarında ayrıca üstlerinden 100 bin lira para çıktı. Şüphelilerin İranlı uyruklu oldukları belirlendi.



BİR AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerle ilgili önemli detaylar çıktı. Şüphelilerin 4 ay önce Türkiye’ye kaçak yollarla geldikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki Majar M.’nin benzer bu suçlardan dolayı, bir ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

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