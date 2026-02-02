İranlı yetkili: Uranyumun transferine dair planımız yok

Gerçek Fikri Ne? - 31 Ocak2026 (İran'da Kazılan 5 Bin Mezarın Anlamı Ne?)

Trump'a şantaj mı yapılıyor? Epstein belgeleri İran saldırısıyla bağlantılı mı? ABD'nin İran saldırısı bu gece mi? Trump İran'da neden fikir değiştirdi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, Araştırmacı-Yazar Ertan Özyiğit, Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, İst... Daha Fazla Göster Trump'a şantaj mı yapılıyor? Epstein belgeleri İran saldırısıyla bağlantılı mı? ABD'nin İran saldırısı bu gece mi? Trump İran'da neden fikir değiştirdi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, Araştırmacı-Yazar Ertan Özyiğit, Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, İstanbul Aydın Üni. Öğr. Üyesi Dr. Hazar Vural , Independent Türkçe G.Y.Y. Nevzat Çiçek yanıtladı. Daha Az Göster