        İranlı yetkili: Uranyumun transferine dair planımız yok

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, sahip oldukları uranyumun herhangi bir ülkeye transferinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:57 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:05
        İranlı yetkili: Uranyum transferine dair planımız yok
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun herhangi bir ülkeye transferinin söz konusu olmadığını ve bunun görüşmelerin gündeminde yer almadığını söyledi.

        Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bakıri, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Bakıri, "Zenginleştirilmiş nükleer materyallerin herhangi bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planımız yok." ifadelerini kullandı.

        İranlı yetkili, müzakerelerin böyle bir konu etrafında şekillenmediğini sözlerine ekledi.

