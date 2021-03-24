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IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.

2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya’da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.

2009 yılında Uluslararası Müzik Festivali’ne davet edildi. Yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıktı.

MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.

2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı.

2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirdi.

Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Iraz Yıldız, çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Gülnara Aziz ile devam ettirdi.

2013 yılında çalışmalarına Prof.Ersin Onay ‘ın sınıfında devam eden Iraz Yıldız ,2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu.

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