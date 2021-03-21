İrem Derici: Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim - Magazin haberleri

"Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim" 0:00 / 0:00

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Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, bu kez yayınladığı gönderi ile adından söz ettirdi. Bugün 34 yaşına basan Derici, 'Tipsy' adlı şarkıda dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Hünerlerini sergileyen İrem Derici, ilgi gören paylaşımına, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü ben öyle istiyorum" notunu düştü.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı iddia edilen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Aslan ile hakkında çıkan aşk haberlerini önce, "Böyle bir konuyla alakalı beraber konuşalım" diyerek yalanlamayan Derici, bu kez de Aslan'la arkadaş olduklarını söylemişti.

"KOMİĞİMİZE GİTTİ"

Bu durumun yanlış anlaşıldığını ve Clubhouse'ta eğlendiklerini anlatan ünlü şarkıcı, "Arkadaşız' diyorum. Lütfen bunu kırk kere söyletmeyin. Güldük, oynadık. Bizim komiğimize gitti" açıklamasında bulunmuştu.

"10 YILDIR ARGO KONUŞUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde hatırını soran basın mensuplarına yaptığı "Domuz gibiyim" çıkışıyla dikkat çeken Derici, bu sözleri üzerine açıklama yapmıştı.

İrem Derici, "Domuz gibiyim' diye yazmışsınız. Artık bilmiyor musunuz ya? Bu benim tavrım. 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfrediyor. Bu böyle yani. Eleştirenlere de argo diyeceğim, sonra onu da döndür döndür başlık yap... Bir şey demiyorum. Bu saatten sonra karakter değişmez, niye değiştireyim ki? Beğenmeyen kapatır sayfayı ya da kanalı. Kapatır, geçer" şeklinde konuşmuştu.

"RUHUNUZ DUYMADI!"

Aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Ne yapacaksınız benim kimi sevdiğimi?" diyen ünlü şarkıcı, geçen yıl kimseye duyurmadan gizlice aşk yaşadığını ifade etmişti.

Derici, "Ben gizli tuttum mu tutarım. Ruhunuz duymadı. Geçen sene altı ay güzel ilişki yaşadım, kimsenin haberi olmadı. Söylemem gerektiği yerde söylerim bir şey olunca. Dünyada benim aşk meşk hayatımdan daha önemli şeyler var" demişti.

"KURAL ÇİĞNEMİYORUZ"

33 yaşındaki İrem Derici, "Restoranlara gitmeyi güvenli buluyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Herkesi HES koduyla alıyorlar, olaya tereddütlü bakanlar gelmesin zaten. Sonuçta devletimiz açtı, kapatırsa da devletimiz kapatacak. Biz kural çiğnemiyoruz, açılmış mekana gidip, saatinde çıkıyoruz.