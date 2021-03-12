"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Emre Aslan ile hakkında çıkan aşk haberlerini önce, "Böyle bir konuyla alakalı beraber konuşalım" diyerek yalanlamayan Derici, bu kez Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusuyla arkadaş olduklarını söyledi.

"KOMİĞİMİZE GİTTİ"

Bu durumun yanlış anlaşıldığını ve Cluphouse'ta eğlendiklerini anlatan İrem Derici, "Arkadaşız' diyorum. Lütfen bunu kırk kere söyletmeyin. Güldük, oynadık. Bizim komiğimize gitti" açıklamasında bulundu.