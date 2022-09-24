Cansel Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve tekrardan barıştığı sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. O ve Zeynep (Tuğçe Bayat) hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gece geçirdik" dedi.