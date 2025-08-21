Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat: Portekiz'e kazanmaya gideceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat: Portekiz'e kazanmaya gideceğiz

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 0-0 berabere kaldıkları Benfica maçının ardından, "Portekiz'e kazanmaya gideceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 01:11 Güncelleme: 21.08.2025 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Portekiz'e kazanmaya gideceğiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "PORTEKİZ'E KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

        Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini ifade eden İrfan Can Eğribayat, "Bence iyi oynadık. Benfica, kaliteli ayaklara sahip bir takım. İki takım da biraz kontrollü oynadı çünkü rövanş var. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı da kurduk ama golü bulamadık. İkinci maça kazanmaya gideceğiz. Çok iyi bir rakip. Biz de bugün iyi oynadık, savunmada iyi durduk özellikle. Kazansak çok daha güzel olurdu ama maalesef olmadı ve ikinci maça bakacağız." dedi.

        "İKİNCİ MAÇI TEK MAÇ OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ"

        Benfica deplasmanında galibiyet alacaklarını ifade eden İrfan Can, "Sert bir maç olmasını bekliyordum çünkü rövanş var. Kendi sahasında oynayacak Benfica rövanşta. Bunlar futbolda olan şeyler. Belki biz orada ilk maçı oynasak, böyle yapacaktık. İkinci maçı tek maç olarak düşünmemiz gerekiyor artık. İkinci maçı kazanmaya gideceğiz ama önce ligde maçımız var. Ligde de arka arkaya galibiyetlerle istediğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde