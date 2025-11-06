İş Bankası’ndan müşteri deneyimini odağına alan konferans: İş CX Türkiye

Müşteri deneyimi, teknolojik gelişmelerle birlikte köklü bir dönüşüm geçiriyor. Türkiye İş Bankası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İş CX Türkiye Konferansı, bu dönüşümün merkezine yapay zekâyı, veri analitiğini ve insan davranışlarını yerleştirerek sektörün önde gelen isimlerini buluşturdu. Konferansta müşteri odaklı dönüşümün sadece teknolojiyle değil, insanı merkeze alan içgörülerle mümkün olabileceği vurgulandı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, müşteri deneyiminin temelinde hız, kolaylık ve güvenin yer aldığını ancak bunların artık yeterli olmadığını belirtti. Aran, “Beklenen şeyi yapmak ödeviniz ve göreviniz. Her kurum zaten bunu yapıyor ve bu şekilde bir fark yaratılmıyor. Beklentiyi değiştirmek için sadece finansla sınırlı olmadan, müşterinizin hayatta bıraktığı tüm ayak izlerini değerlendirmeniz; veriden değer yaratıp, o veriyi anlayıp müşterinizle beraber duygusal bir hikâye yazabilmeniz ve müşterinizin hayatında çok daha yakın bir rol üstlenebilmeniz gerekiyor” dedi.

Aran, çalışan deneyiminin müşteri deneyiminin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Eğer çalışan deneyimi, müşteri deneyimi konusunda teknolojiyi doğru, sürdürülebilir bir şekilde konumlandırabilirseniz ve stratejinizin bir parçası haline getirebilirseniz o zaman müşteri deneyiminde de farklılaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİ SÜRECİN MERKEZİNDE

Tüketici davranışları üzerine çalışmalarıyla tanınan yazar Ken Hughes, değişen dünyada müşteriyi anlamanın markalar için hayati önemde olduğunu vurguladı. Hughes, “İnsanlar kolaylık istiyor çünkü şu anda tek kaydırmayla her işin halledilebildiği bir dünyadayız. Müşteriler su gibidir. En kolay yolu bulurlar ve oradan giderler” dedi.

Müşteriyle bağlantı kurmanın önemine değinen Hughes, “Eskiden bizler büyük bir haritanın içinde küçük birer noktaydık. Şimdi ise her müşterinin haritada yeri belli ve çerçevenin tam ortasında. Ben bunu blue dot müşteriler olarak tanımlıyorum. Bir adım sola attıklarında bütün dünya onlarla birlikte sola gidiyor” ifadelerini kullandı.

AI BAĞLANTIYI DERİNLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILMALI

Ken Hughes, yapay zekânın müşteriyle kurulan ilişkiyi derinleştirmek için kullanılabileceğini belirterek, “Veriyle, yapay zekâyla, teknolojiyle yapmamız gereken şey müşteriyle derin bağlantıyı sağlamlaştırmak. Müşteriniz her şeyin merkezinde olsun. Beklentilerinin ötesine gidin. Yapay zekâ ve veri onları iyi hissettirmek ve iyi bir ilişki kurmak için orada. Bunları yaparsanız bağlantıyı artırırsınız” dedi.