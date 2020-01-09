Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan´ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itirazı sonucu tutuklandı.

cinayet

İzmit'te bir inşaat şirketi sahibi olan iş insanı Aydın Koçaslan ve şirketinin muhasebecisi Ardahan Arda, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiindeki ormanlık alanda feci şekilde dövülmüş halde bulundu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ardahan Arda tedavisinin ardından taburcu olurken, Aydın Koçaslan ise 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

Kocaeli'de kısa süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile dosyayı yeniden açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu geçen 3 Ocak günü olay sırasında Aydın Koçaslan'ın yanında olan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K., 6 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine 4 kişi yeniden gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekpss kura yerleştirme sonuçları 2020! ÖSYM Ekpss kura sonuçları sorgulama işlemi
GÜNDEMEkpss kura yerleştirme sonuçları 2020
AK Partili Ömer Çelik'ten Avustralya'ya 'develeri öldürmeyin' çağrısı
GÜNDEMAK Partili Ömer Çelik'ten Avustralya'ya 'develeri ...
Zonguldak'ta buldukları top mermisini satıp kebap yemeye gittiler
GÜNDEMTop mermisi satıp kebap yediler
Adana'da işçi servisi devrildi: 25 yaralı
GÜNDEMİşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de terör operasyonu! 3 zanlı yakalandı
GÜNDEMKayseri'de terör operasyonu!
Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün ne oldu? 9 Ocak genel af yasası
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2020
Fethiye açıklarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
GÜNDEMFethiye açıklarında cansız beden bulundu
Diyanet İşleri Hac kuraları sorgulama 2020! Hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMDiyanet İşleri Hac kuraları sorgulama 2020!
Adil Öksüz’ü saklamaktan hakim karşısına çıktılar
GÜNDEMÖksüz’ü saklamaktan hakim karşısına çıktılar
Adil Öksüz'ü saklamaktan hakim karşısına çıktılar
GÜNDEMÖksüz’ü saklamaktan hakim karşısına çıktılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X