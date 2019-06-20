İzmir'in Çeşme ilçesinde iddiaya göre, Cansu E. (28),boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 15 aydır ayrı yaşadığı eşi Erim E.´nin (29) ağabeyinin sözlüsü Medine İ. ile eğlenmek için bir gece kulübüne gitti. Ancak 2 kadın burada Erim E. ile karşılaştı. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için bir süre sonra gece kulübünden çıkıp, taksiye bindi. Erim E., 2 kadının içinde bulunduğu taksiyi cipiyle takip etti. Taksiden indikleri sırada da Cansu E. ve Medine İ.´yi zorla aracına aldı. 2 kadına hakaretler eden Erim E., Medine İ.´yi darp edip, araçtan indirdi. Cansu E.'yi ise alıkoydu.

EŞİNİ UZUN SÜRE DÖVDÜ

DHA'daki habere göre Erim E., bir süre sonra cipi ilçedeki marinada durdurdu. Cansu E., hızla cipten inip, koşarak marinanın güvenlik kulübesinin sığındı. Erim E., peşinden gittiği Cansu E.´yi güvenlik kulübesinde döverek, hakaretlerde bulundu. Cansu E., Erim E.'nin marinada bulunan arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alan Cansu E.´nin burnunda çatlak, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Cansu E.'nin polise şikâyeti üzerine gözaltına alınan Erim E., sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Cansu E., "Daha önce de beni darp ettiği gerekçesiyle şikâyetçi olmuştum ve ceza almıştı. Bu sefer hayatıma kastetti. Bu insan nasıl serbest bırakılır ? Akıl alır gibi değil. Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.