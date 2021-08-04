İş jetinde uyuşturucuya şirketten açıklama

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ACM Holding'in İspanyol bir kişiye kiraladığı TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak önceki gün Riyad'dan 4 Türk mürettebat ile İspanya'nın Malaga şehrine uçtu. Uçak, dün ise Malaga'dan havalanarak Brezilya'ya hareket etti. Brazilya'daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı'na bu sabah ulaşan uçak daha sonra aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı'na indi.

PİLOT VE KABİN GÖREVLİLERİ GÖZALTINDA

Uçakta, bu havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada valizler içinde uyuşturucu bulundu. Valizlerden biri mürettebat eşliğinde açıldı. Uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personelin gözaltına alındığı öğrenildi. Uçağı kiralayan İspanyol'un ise uçağa hiç binmediği belirtildi. Uçağın bir sonraki sefer noktasının ise Brüksel olduğu ifade edildi.

"MÜŞTERİNİN ŞİRKETİMİZLE İLGİSİ YOK"

ACM Havacılık'tan yapılan açıklama "ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos'ta Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır. Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı'na gümrük çıkışı için inişi gerçekleştirmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı'na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Sözkonusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

UÇAK YAKIN TARİHİN ADETA TANIĞI

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınan 14 koltuklu TC-ATA ve TC-GAP uçakları 2016 yılında tescil isimleri TC-GVA ve TC-GVB olarak değiştirilerek Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na devredildi. Şu anda sahipliği ACM Havacılık'ta bulunan uçak, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit gibi pek çok liderin hizmetinde kullanılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakanlığı döneminde bu uçağı kullanmıştı.