İş Kültür Okur Buluşmaları’nda Cumhuriyet ve müzik konuşulacak

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nın yeni etkinliği, 27 Kasım Perşembe 19.00’da düzenleniyor. İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek bu buluşmanın konuğu, Cumhuriyet ve Müzik kitabının yazarı, akademisyen ve etnomüzikolog Melih Duygulu olacak.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları editörlerinden Kansu Şarman’ın moderatörlüğündeki sohbette, Cumhuriyet’in kültür politikalarını geniş bir perspektiften ele alan ve yüz yıllık müzik serüvenini demokrasi, çoğulculuk, çok kültürlülük gibi temel kavramlar üzerinden inceleyen eser konuşulacak.

Cumhuriyet ve Müzik, yüz yıllık bir süreçteki müzik ve sanat akımlarını, türleri, kurumları, müzik sektörünü ve zamanına damga vuran sanatçıların çalışmalarını inceliyor ve toplumsal sonuçlarını ortaya koyuyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle çıkan kitap, müzik üzerinden gelenekçiler ile modernlerin mücadelesinin toplumsal farklılıkları nasıl belirginleştirdiğini belge ve tanıklıklarla aktarıyor.