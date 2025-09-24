İş Sanat Anadolu Sergileri Antakya’da

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkiler, İş Sanat Anadolu Sergileri’nde sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Usta ressamlarımızın imzasını taşıyan portrelerin yer aldığı “Aşina Yüzler” başlıklı yeni seçki, 27-28 Eylül tarihlerinde İş Bankası Antakya Şubesi’nde sergilenecek.

Portreye kazandırdığı samimi ve gerçekçi yaklaşımıyla öncü sanatçılarımızdan Feyhaman Duran’ın eşini resmettiği Güzin Duran Portresi’nde aşkla örülü sıcak bir tebessüm ve içten bir ruh hâli karşımıza çıkıyor. Edip Hakkı Köseoğlu, Kumbaralı Çocuk’ta elinde İş Bankası kumbarası tutan figürle tasarruf ve modernleşme düşüncesini simgelerken; Nuri İyem, genç yaşta kaybettiği kız kardeşinin izlerini taşıyan Kardeşler tablosunda Anadolu kadınının emeğini ve dayanışmasını işliyor. Belkıs Mustafa’nın Erkek Portresi yaşlılığın yüzlerde bıraktığı izlere odaklanırken, Adnan Çoker’in soyut yaklaşımı Otoportre’yi geleneksel sınırların dışına taşıyor. Ergin İnan’ın Damlalı Portre’si içsel dünyaya açılan yaratıcı bir pencere sunuyor. Semiha Berksoy’un dramatik anlatımıyla resmettiği kızı Zeliha Berksoy Portresi ve Hakkı Anlı’nın hayat verdiği Sait Faik Portresi ise sanat ile edebiyatın kesiştiği özel örnekler arasında yer alıyor.

“Aşina Yüzler”, güçlü bir ifade biçimi olan portreler aracılığıyla kişilerin yalnızca yüzlerini değil; dönemlerini, duygularını ve toplumsal izlerini de görünür kılacak. Sergideki portreler, geçmiş ile bugünü tanıdık bakışlar ve ortak duygularla buluşturacak.

ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZ BUGÜNÜN KUŞAKLARIYLA BİR ARADA

Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri’nin özenle hazırlanan seçkileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.

Anadolu Sergileri’nin ilk durağı, İbrahim Çallı’nın eserlerinin sergilendiği Denizli’nin Çal ilçesi oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol ve Yalçın Gökçebağ’ın resimlerinden oluşan Hocalar ve Öğrenciler seçkisi Muğla’nın Milas ilçesinde sergilendi. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen deniz peyzajlarının yer aldığı Mavinin İzinde başlıklı seçki Gelibolu’da; koleksiyondaki Atatürk portrelerinin ve Büyük Taarruz betimlemelerinin yer aldığı Büyük Zafer ise Kocatepe’de sanatseverlerle buluştu.