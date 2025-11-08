Habertürk
        İş Sanat'tan dünya yıldızlarıyla dolu bir program

        İş Sanat, yeni sezonunda Beş Grammy ödüllü bas gitar efsanesi Stanley Clarke, Portekiz'in dokunaklı sesi Ana Moura, genç yetenek Rita Payés, Küba ezgilerinin enerjisini modern yorumlarla buluşturan Iván "Melon" Lewis & The Cuban Swing Express'i sanatseverlerle buluşturacak... İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:07
        İş Sanat'tan dünya yıldızlarıyla dolu bir program
        Beş Grammy ödüllü Stanley Clarke İş Sanat’ta

        Caz dünyasının yaşayan efsanesi olarak kabul edilen basçı Stanley Clarke İş Sanat’ta! 1970’lerde Chick Corea’nın kurduğu caz füzyon grubu Return to Forever ile dünya çapında tanınan Clarke’ın 1976 tarihli solo albümü School Days, basçılar için dünya çapında bir marş olmayı sürdürüyor.

        Akustik ve elektrik basgitarı öne çıkaran Clarke’ın teknik ve yaratıcı sınırları zorlayan müziği beş Grammy ile ödüllendirildi. Cazın yaşayan efsanesi Clarke, Beka Gochiashvili (piyano), Cameron Graves (klavye) ve Mike Mitchell (davul) ile 21 Kasım Cuma 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

        Ana Moura ile fado akşamı

        Portekiz ve Afrika müzikleriyle çevrili bir çocukluk geçiren fadista Ana Moura, dokunaklı vokali ve dinamik sahne performansıyla günümüzün en yenilikçi fado sanatçıları arasında sayılıyor. The Rolling Stones ve Prince gibi efsanelerle iş birliği yaparak fadoyu küresel bir izleyici kitlesine ulaştıran Ana Moura, 18 Aralık Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği konserde Portekiz’in ruhunu taşıyan şarkılarını seslendirecek.

        Payés ile gündelik şeylerin güzelliği

        Geleneksel caz, bolero ve İspanyol halk müziğini kendine özgü vokal ve enstrümental düzenlemelerle harmanlayan trombon sanatçısı ve besteci Rita Payés, albümleriyle olduğu kadar, Jon Batiste, Joan Chamorro, Maria Schneider ve Jimmy Cobb gibi müzisyenlerle iş birlikleri de eleştirmenlerin beğenisini topluyor. Payés, 11 Şubat Çarşamba 20.30’da ilk defa İş Sanat seyircileri ile buluşacak. Önemli bir müzisyen olan annesi Elisabeth Roma (gitar) ile birlikte Pol Batlle (gitar ve vokal), Juan Rodríguez Berbín (bateri) ve Horacio Fumero’nun (kontrbas) eşlik edeceği konserde Payés, “gündelik şeylerdeki güzelliği” aradığını söylediği son albümü De Camino al Camino’dan parçalar seslendirecek.

        Iván ‘Melon’ Lewis ile The Cuban Swing Express

        Kendi kuşağının en yetenekli müzisyenlerinden olan Küba doğumlu İspanyol piyanist Iván ‘Melon’ Lewis, The Cuban Swing Express ile İş Sanat’a konuk oluyor. Avrupa’da yaşayan Kübalı müzisyenlerin bir araya geldiği grup Herbie Hancock, Michael Jackson ve Rolling Stones şarkılarının yeni düzenlemeleri ile Lewis’in bestelerini, keyifli bir repertuvarda birleştiriyor. 16 Nisan Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’ndaki konseri ajandanıza not etmeyi unutmayın...

        İş Sanat’ın yeni sezon etkinlik biletlerini Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilirsiniz.

