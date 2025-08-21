İş Sanat’a Üç Altın Stevie Ödülü

Stevie® Ödülleri’ni kazananlar bu yıl dünya çapında 250’den fazla sektör profesyonelinin puanlamasına göre belirlendi.

78 ülkeden 4 bine yakın adayın çeşitli kategorilerde değerlendirildiği yarışmada İş Sanat, “Etkinlik”, “Yayın” ve “Video Ödülleri” kategorilerinde ödülleri kucakladı.

İş Sanat’a Etkinlik/Konferans&Toplantı kategorisinde ödül getiren çalışma “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferans oldu.



Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Paul Krugman, Steve Wozniak, Malcolm Gladwell, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Refik Anadol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Ana Paula de Jesus Assis, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brett King, Prof. Dr. Philippe Aghion ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit gibi etkili bilim insanları, akademisyenler ve iş insanları konuşmacı olarak yer aldı. İki gün süren konferansa 1500 kişi katıldı.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

Nadir fotoğraflar, belgeler, arşiv ve koleksiyon malzemeleri eşliğinde İş Bankası’nın bir asırlık tarihini anlatan Zekâ, Dikkat ve İffet-İş’in 100 Yılı kitabı, Yayın/Kurum Tarihi kategorisinde ödül kazandı.