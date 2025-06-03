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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat’ın eğlenceli sanat atölyeleriyle yaza merhaba 

        İş Sanat’ın eğlenceli sanat atölyeleriyle yaza merhaba 

        İş Sanat, haziran ayında da çocukları birbirinden yaratıcı ve eğitici atölyelerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:09
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        İş Sanat'ın eğlenceli sanat atölyeleriyle yaza merhaba 
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        Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenecek ücretsiz atölyelerde çocuklar Türk sanatının önemli isimlerini ve eserlerini tanıma fırsatı bulacak, antik mirasımızdan ilham alacak, doğanın büyüleyici dünyasına adım atacak.

        Gözlemin, hayal gücünün ve birlikte üretimin öne çıktığı atölyeler çocuklara hem sanatsal bir deneyim hem de yaz tatiline neşeli bir başlangıç sunacak.

        İş Sanat’ın çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.

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        Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi ziyaretleri yıl boyu ücretsizdir.

        Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü-İstanbul

        Ücretsiz Çocuk Atölyeleri

        MÜZE HATIRAM

        14 Haziran Cumartesi, 11.00

        Yaş grubu: 4-7 yaş (bir ebeveyn eşliğinde)

        Ebeveyniyle müzemizin birbirinden eğlenceli bölümlerini bir eğitmen eşliğinde gezecek çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacak.

        ESKİDEN YENİYE

        15 Haziran Pazar, 11.00 / 29 Haziran Pazar, 11.00

        Yaş grubu: 8-12 yaş (bir ebeveyn eşliğinde)

        Müzenin kalıcı sergisi “İş’in 100 Yılı”nı gezerek atölyeye başlayacak olan çocuklar, geçmişten bugüne iletişimin yapı taşlarını öğrenecek ve iletişim araçlarını keşfedecek. Keçeli boyalarla hazırladıkları kendi kartpostal tasarımlarını, dönem pullarının replikalarıyla süsleyecekler.

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        TASARRUF KUTUM

        21 Haziran Cumartesi, 11.30

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        Bir eğitmen eşliğindeki müze gezisiyle atölyeye başlayacak olan çocuklar bu gezi esnasında tasarruf kavramını irdeleyecek ve tarihte bir yolculuğa çıkarak tasarrufların bir devletin kuruluşundaki katkısını keşfedecekler. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar.

        DÜNYANIN PARASI

        22 Haziran Pazar, 11.00

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretimi hakkında bilgi sahibi olup dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacak.

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        RENGARENK TAÇLAR

        28 Haziran Cumartesi, 11.00

        Yaş grubu: 4-7 yaş

        Müzenin kalıcı sergisi “İş’in 100 Yılı”nda bir zaman yolculuğuna çıkacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecek. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar.

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

        Ücretsiz Çocuk Atölyeleri

        ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ

        21 Haziran Cumartesi, 13.00

        Yaş grubu: 7-9 yaş

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan atölyede çocuklar Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “muza”larla tanışarak kendi mozaiklerini tasarlayacaklar.

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        MİNİK ORMAN: TOHUMDAN ORMANA YOLCULUK

        22 Haziran Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” başlıklı sergisinde bir geziyle başlayacak atölyede İş Bankası’nın ülkemizdeki ormanların korunmasına yönelik çalışmaları izlenecek. Ağaç türlerini inceleyecek olan çocuklar, bir tohumun büyüme hikâyesini dinleyecek ve ardından da ebeveynleriyle kendi tohumlarını ekecekler.

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        #yaz atölyeleri
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