Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat’ta ‘Radyo Günleri’ ile nostaljik bir yolculuk

        İş Sanat’ta ‘Radyo Günleri’ ile nostaljik bir yolculuk

        Türk Halk Müziği'nin usta ismi Canan Başkaya, İş Sanat'ta düzenlenecek "Radyo Günleri" konseriyle geçmişin sıcak radyolu günlerini yeniden canlandıracak. 28 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek konserde Başkaya, tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı'nın anlatımı eşliğinde dinleyicileri nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat'ta 'Radyo Günleri'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Sanat’ın 26. sezonu, müziğin farklı renklerini buluşturan özel yerli projelerle devam ediyor. Bu sezonun en heyecan verici buluşmalarından biri, Türk Halk Müziği’nin duayen ismi Canan Başkaya’yı ağırlayacak olan “Radyo Günleri” konseri olacak. 28 Kasım Cuma akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak konser, tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı’nın anlatımıyla radyolu günlerin sıcak ve samimi atmosferine yeniden hayat verecek.

        “RADYO, BİR OKUL VE BİR KÖPRÜYDÜ”

        Bu özel konserin ruhunu anlatan Başkaya, bir dönemin hikâyesini de önümüze seriyor: “Cumhuriyetimizin kuruluşunda radyo, çölde bir vaha gibiydi. İnsanlarla iletişimde en önemli haber kaynağıydı. 1940’lı yıllarda Muzaffer Sarısözen’in Yurttan Sesler Korosu’nu kurmasıyla halk müziği için bu yolculuk halen devam ediyor,” diyor ve ekliyor: “Teknoloji değişiyor, insanlar değişiyor ama bizi kucaklayan bir sese, tınıya ulaşma isteğimiz değişmiyor.”

        REKLAM

        Başkaya için radyo, sadece bir yayın organı değil, aynı zamanda bir okul. Bu okuldaki ilk günlerini, “Radyoda katılacağım programlar için ne kadar heyecanlanır, eserleri en doğru şekilde icra ederek yapımcıların ve dinleyicilerin karşısında mahcup olmamak için ne kadar özenirdim” sözleriyle anımsıyor.

        ANKARA RADYOSU'NDAN DEVLET SANATÇILIĞINA

        Canan Başkaya’nın radyoya olan bağlılığının ardında, 1981’de kazandığı TRT Ankara Radyosu stajyer ses sanatçılığı sınavıyla başlayan köklü bir sanat kariyeri yatıyor. 1983’te profesyonel olarak radyoda başlayan bu serüven, ertesi yıl çıkardığı “Ayrılık Hasreti” albümüyle taçlandı ve Milliyet gazetesinin “Yılın Halk Müziği Sanatçısı” ödülünü kazandı.

        15 yıl TRT’de sürdürdüğü başarılı kariyerin ardından Kültür Bakanlığı’na geçerek Devlet Sanatçısı unvanıyla yurtiçi ve yurtdışında sayısız konser veren Başkaya, emekliliğinden sonra da sanatını büyük bir tutkuyla sürdürüyor. “Merhamet Kıl”, “Gönül Senden Ayrılır mı?” ve “Gül Ek Yüreğine” gibi albümlerle geniş bir repertuvarı dinleyicisiyle buluşturan Başkaya, İş Sanat sahnesinde türküleri radyodan dinlercesine samimiyetle seslendirmeye hazırlanıyor.

        REKLAM

        “HER TÜRKÜ BİR DERS”

        Konserin repertuvarını, albümlerinde yer alan ve dinleyicilerin gönlünde taht kuran eserlerden özenle seçtiklerini belirten Başkaya, “Hocalarımız bize, ‘Siz radyo sanatçısısınız. Her yöreyi başarı ile okumalısınız,’ derlerdi. Bu uyarı bizim kulağımıza küpe olduğu için radyoda yetişen sanatçıların repertuvarı çok zengindir. Bu konserde keyifli bir repertuvarla Anadolu’da ve Rumeli’de bir gezintiye çıkacağız” diyor.

        Ses eğitimi dersleri vererek genç yetenekler yetiştirmeyi sürdüren Başkaya, öğrencilerine her zaman söylediği bir sözü hatırlatıyor: “Her türkü bir derstir. Bu dersi öğrenmenin yoluysa radyodan geçiyor.”

        28 Kasım Cuma akşamı radyonun sihirli dünyasında, Canan Başkaya’nın etkileyici sesi ve Çağıl Taşbaşı’nın sıcak anlatımıyla nostaljinin ve müziğin buluşacağı bu konserde yerinizi almayı unutmayın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Radyo Günleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Şara: ABD ile birçok ortak çıkarımız var
        Şara: ABD ile birçok ortak çıkarımız var
        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında
        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!