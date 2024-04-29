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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş yerine sığınan genci taraftarlara vermediler, ortalık savaş alanına döndü

        İş yerine sığınan genci taraftarlara vermediler, ortalık savaş alanına döndü

        İzmir'de, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasının ardından yapılan kutlamalarda kavga çıktı. Bir grup taraftardan kaçarak bir iş yerine sığınan gence esnaf sahip çıkınca, taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 00:35 Güncelleme: 29.04.2024 - 00:35
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        Taraftar ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı
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        Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım olmuştu. Maçın bitiminden itibaren binlerce taraftar doyasıya takımlarının bir üst lige çıkışını kutlarken, akşam saatlerinde Konak Güzelyalı Mahallesi’nde kavgalar yaşandı.

        İddiaya göre, kalabalık Göztepe taraftarının kovaladığı bir genç, Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir iş yerine sığındı. Bunun üzerine iş yeri çalışanları da içeri girerek genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu. Bir süre aralarında sözlü tartışma yaşanan taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasından bir anda kavga çıktı.

        MOTOSİKLETLE KAVGANIN ORTASINA DALDI

        İş yeri çalışanları ile kalabalık Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga, anbean cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları, bu esnada kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan motokuryenin ise kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu, o esnada iş yerinin önündeki masada bulunan müşterilerden küçük bir kızla yanındaki kadının kavganın ortasında kaldığı yer aldı.

        Öte yandan, yine aynı caddede taraftarların kendi aralarında yaptıkları bir başka kavga ve kavga esnasında kabalalık bir grubun yere düşürdükleri şahsa tekmeler attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalık grubun dağıldığı öğrenildi.

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