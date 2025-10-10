Sahneye çıktıklarında heyecanla gösterilerini sunduklarını anlatan Usul, şöyle devam etti: "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi karşıdan gelen müzisyenlere baktırmadı. Karşıdan bakmak kötü bir şey. Biz bu işi severek yapıyoruz, öğlene kadar belediyede çalışıyoruz. Su saati takıyorum, su işleri ile uğraşıyorum ondan sonra mehteranla çalışıyoruz, çok zevkli oluyor. İnsanların mehtere bakış açısı acayip bir şey, yoldan geçerken insanlar video çekiyorlar fotoğraf çekiyorlar bizi. Bizim de çok hoşumuza gidiyor."