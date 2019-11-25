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IŞİD - Belçika Savcılığı: Europol'le birlikte siber saldırı düzenledik, örgütün internet hesaplarını çökerttik

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Belçika Federal Savcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen siber saldırı sonucu, DEAŞ'a ait çok sayıda internet sitesinin çökertildiği açıklandı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Belçika Savcılığı: Europol'le birlikte siber saldırı düzenledik, DEAŞ'ın internet hesaplarını çökerttik
BBC TÜRKÇE

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Belçika Federal Savcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen siber saldırı sonucu, DEAŞ'a ait çok sayıda internet sitesinin çökertildiği açıklandı.

Doğu Flaman Polisi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'a haber ajansı Amaq'a yönelik operasyon yapılması kararlaştırıldı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol'ün desteği ile hafta sonu başlatılan siber saldırı, Pazartesi sabahına kadar devam etti.

Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Der Sypt, DEAŞ'a ait bir çok hesabın devre dışı bırakıldığını ve örgüte ait çok sayıda web sitesinin çevrimdışı bırakıldığını söyledi.

Sözcüye göre, DEAŞ'ın Amaq'ı eski haline getirebilmesi için çok zaman ve kaynak gerekiyor.

Van Der Sypt, "Bu siteleri kuşkusuz önümüzdeki günlerde tekrar açmaya çalışacaklar ancak bu uzun zaman alacak, maliyeti de çok fazla olacak" dedi.

Belçika Federal Savcılığı, 2018'de Amaq'ı çökertmek için bir siber saldırı düzenlemiş ancak kısa süre sonra DEAŞ, internet sitelerini yeniden kullanılabilir hale getirmişti.

Savcılık sözcüsü, "Bu bizi biraz şaşırtmıştı. Bu yüzden son operasyonu daha iyi yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Belçika Savcılığı ile Europol yetkilileri, bugün saat 14:00'te Lahey'de operasyona ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacak.

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