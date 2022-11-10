Isırıp parmak koparmıştı! Cezası belli oldu!

İstanbul'da Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova, 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli Malgazhdarova ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz ile tartışmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova, güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz'in sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı.

Bunun üzerine Cumhur Cengiz ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K. ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darp ettiler.

Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. İddianamede, Uluossyn Malgazhdarova'nın "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu. Öte yandan Uluossyn Malgazhdarova'nın darbedilmesine ilişkin ayrı bir soruşturma ise sürüyor.

"SANIK NE KADAR SUÇLUYSA YÜZDE ELLİDEN FAZLA DA MÜŞTEKİ SUÇLUDUR"

Sanık avukatı Nebican Orhan mütalaaya katılmadığını belirterek, "Duruşmada video izleterek, olay neden gerçekleşti onu anlatmak istedik. Biz bu dosyada beraatı hak ediyoruz. Müvekkilim iki kişiden dayak yiyor. Müşteki sanığın ağzına eline sokup kaldırmak istiyor. Bu ısırmak değil can havliyle dişini kilitliyor. Yapabileceği bir şey yok o durumda. Müşteki müvekkilimi kaldırmaya çalıştığı için sanıkta dişini kilitliyor ve olay yaşanıyor. Sanık ne kadar suçluysa, yüzde elliden fazla da müşteki suçludur.

Mekan içerisinde de sanık müştekiden dayak yiyor. Size 8 saniyelik bir kamera görüntüsü izlettim. Bu videoda sanık müşteki tarafından dayak yiyor. Sonrasında can havliyle müşteki elini ağzına soktuğu için parmak kopuyor. Biz en ufak bir cezayı dahi kabul etmiyoruz. Müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair ve beraatını talep ediyoruz" dedi.