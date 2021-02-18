İşitme kaybına karşı her yaşta dikkatli olunmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

İşitme kaybına karşı her yaşta dikkatli olunmalı

İşitme, her yaştan birey için büyük önem taşırken, işitme problemi olan çocukların zihinsel gelişimi olumsuz etkileniyor, yaşlı bireyler ise sosyal uyumsuzluklar ile karşı karşıya kalıyor.

İşitme kaybına karşı her yaşta dikkatli olunmalı
AA

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, büyük önem taşıyan işitme, komplike bir sürecin sonucu olarak gerçekleşiyor.

İşitmenin iyi olabilmesi için kulak zarının sağlam, orta kulağın östaki borusu vasıtası ile iyi havalanıyor, orta kulağı örten ve mukoza adı verilen döşemenin sağlıklı, kemikçik zincirinin bütünlüğünün tam ve hareketli olması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, işitme kaybının doğumdan itibaren gelişebileceği gibi bazı etkenlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabildiğini bildirdi.

İşitme süreci etkileyen faktörlerin, işitme kaybının ortaya çıkmasına neden olduğunu aktaran Özgirgin, "Kulak en dıştan içe doğru incelendiğinde, dış kulak yolu ile orta kulak arasında bulunan ve ses dalgaları ile titreşen bir organ olarak görev yapan kulak zarı, kendisi ile sıkı irtibatta olan çekiç kemikçiğini harekete sokuyor." ifadelerini kullandı.

Kulak zarının en sık karşılaşılan sorununun yırtılması veya delinmesi olduğunu belirten Özgirgin, "Bu bir travma sonucu olabileceği gibi orta kulak iltihaplarının baskısı sonrası da gelişebilir. Eğer diğer orta kulak yapıları sağlıklı ise kulak zarının yırtılmasından dolayı en fazla 35-40 dB (diğer bir deyişle yüzde 35-40) işitme kaybı gelişir. Yalnızca kulak zarına yönelik müdahaleler vardır. Çok basit ve küçük bir yırtık ise kendiliğinden iyileşme ihtimali fazladır. Ancak büyük olan yırtıkla veya 2-3 hafta içinde iyileşememiş yırtıklar veya delikler ameliyatla onarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat

Orta kulak kaynaklı işitme kaybına neden olacak çok sayıda hastalık olduğunu ve bunun başında orta kulak iltihabının geldiğini belirten Özgirgin, özellikle çocuklarda daha dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Çocuk yaşlarda orta kulağın çeşitli nedenlerle havalanmasının bozulabileceğini ve buna bir de östaki borusu kaynaklı enfeksiyonlar eklenince seröz otitis media adı verilen hastalıklar oluşabileceğinin altını çizen Özgirgin, şunları kaydetti:

"Bu hastalık genelde ağrı yapmadığından işitme kaybı ile kendisini gösterir ve anne-baba çocuklarının söylenenleri tekrar ettirmesi veya televizyonun sesini çok açması ile işitme kaybı olduğunu hisseder. Bu grup hastalığın tedavisi öncelikle ilaçlarla yapılır ve genelde antibiyotik tedavisine de yanıt alınır. Başarısız ise orta kulak boşluğunun havalanmasını sağlayacak ve orta kulakta biriken iltihabın dışarı drenajını sağlayacak havalandırma tüpleri kulak zarına takılır. Diğer akut orta kulak iltihapları çok büyük sıklıkla antibiyotik tedavisine yanıt verirler ve de iyileşme ile birlikte işitme kayıpları da düzelir. Eğer kemikçiklerde hasar yoksa orta kulak iltihaplarında karşılaşılan işitme kaybı düzeyi yüzde 40 civarındadır."

Özgirgin, kulak iltihapları sonrası sekel olarak kalan durumları ise şu şekilde sıraladı:

"Kulak zarının delik olduğu kemikçiklerin sağlam olduğu durumlar, kulak zarının delik olduğu kemikçiklerin de hasar gördüğü durumlar, kemikçiklerin hareketinin kaybolduğu durumlar, kulak kemiğinin derinliklerine iltihabın yerleştiği kronik hastalıklar (akan kulak),kolesteatom adı verilen ve kulak kemiğinde harabiyet yaratan kronik ve tehlikeli hastalıklar, kemikçik zincirinin kopuk olduğu veya fonksiyon göremediği durumlarda işitme kaybı yüzde 60 seviyelerine ulaşabilir."

Özgirgin, tüm bu koşullarda öncelikli amacın iltihabın bir daha tekrar etmeyecek şekilde temizlenmesi, orta kulağın yeniden yapılanmasının sağlanması, kemikçiklerin onarılması veya farklı yöntemlerle (protezler kullanılarak) işitme iletiminin sağlanması ve de kulak zarının onarılması olduğunu bildirdi.

- "Gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar işitme kaybına neden olabilir"

Duyusal tip işitme kayıplarının ise doğumsal ya da edinsel olduğunu belirten Özgirgin, doğumsal işitme kayıplarının arkasında genellikle genetik nedenlerin olduğunu vurguladı.

Özgirgin, "Annenin hamilelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlar ve kullandığı ilaçlar da işitme kaybı yaşanmasında etkili olabilir. Edinsel olanlar ise çocuğun erken dönemde geçirdiği enfeksiyonlardır. (başta menenjit olmak üzere etkendir). Bu tip işitme kayıpları kısmi ise işitme cihazı, total ise biyonik kulak uygulaması yapılır. İşitme organının yaşlanması ile birlikte yaşlılık işitme kaybı görülür ve işitme cihazı ile desteklenir." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal medyada tepki çeken maske propagandası - Haberler
SAĞLIKO paylaşımlar şoke etti
107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
SAĞLIK107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
Bilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama
Dikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni! - Haberler
SAĞLIKDikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni!
18 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüsü vaka ve hasta sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Prof. Dr. Özlü normalleşme için 4 kriteri açıkladı! - Haberler
SAĞLIKNormalleşme için 4 kriter
Korkutan artış! Sigaraya bağlı ölümleri geçti - Haberler
SAĞLIKKorkutan artış! Sigaraya bağlı ölümleri geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı dolandırıcılarını ALO 183'e ihbar edin
SAĞLIKBakan Koca'dan aşı açıklaması: İhbar edin!
SON DAKİKA: 17 Şubat korona vaka sayısı açıklandı
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!