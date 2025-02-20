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        İşkence edip kayda alan 4 kişi tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişi, arkadaşlarına istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheliyi zorla alıkoyup, bağ evinde işkence yaptı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda da alan 4 kişi gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:57 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:57
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        İşkence edip kayda alan 4 kişi tutuklandı
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        Bursa İnegöl ilçesinde 2024 yılının aralık ayında, iddiaya göre 3 şüpheli, B.K.’ya (17) istismarda bulunup telefonla kayda aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 1’i işlemlerinin ardından tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu duruma öfkelenen B.K.’nın arkadaşları Sametcan K. (19), Kadircan G. (19), Mustafa K. (17) ve Talha K. (16), 17 Şubat Pazartesi günü, istismar şüphelilerinden biri olan Abdullah Z.’yi (19) araçlarına alıp, İnegöl'ün kırsal Şibali Mahallesi’ndeki bir bağ evine götürdü.

        İŞKENCE ANLARINI KAMERAYA ALDILAR

        B.K.’nın arkadaşları, bağ evinde Abdullah Z.’yi muşta ile darbedip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra başına çuval geçirip, soğuk suyla işkence ettiler. Boynuna bıçak dayadıkları Abdullah Z.’nin, bir miktar parasını da aldıkları öğrenilen şüpheliler, işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

        Şüphelilerin bir süre sonra serbest bıraktığı Abdullah Z., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri savcılıktan alınan talimatın ardından 4 şüpheliyi dün gözaltına aldı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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