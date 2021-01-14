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HaberlerTelevizyonİskender'in planı herkesin hayatını değiştiriyor! Alev Alev son bölüm izle
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İskender'in planı herkesin hayatını değiştiriyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 10. bölümüyle ekrana gelecek. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir. Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İskender'in planı herkesin hayatını değiştiriyor! Alev Alev son bölüm izle
İskender'in planı herkesin hayatını değiştiriyor!
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HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 10. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir.

Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Alev Alev"in 10. Bölüm Tanıtımları;

"Alev Alev"in 10. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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