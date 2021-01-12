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Alev Alev 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 10. bölümde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 10. yeni bölümü için geri sayım başladı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde İskender, Çiçek'in ölmediğini söyleyerek Rüya'yı şoke edecek. İşte merakla beklenen Alev Alev 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Alev Alev 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 10. bölümde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, geçtiğimiz gün 9. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İşte şimdiden merakla beklenen 10. yeni bölüm ön izlemesi...

"BEN ÖLMEMİŞ BİRİNİN KATİLİ OLAMAM RÜYA!"

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Rüya ve İskender'in karşı karşıya geldiği sahnede İskender, Çiçek'in ölmediğini söyleyerek Rüya'yı şoke ediyor. Rüya'nın ise duyduğu sarsıcı gerçekten sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

ALEV ALEV 10. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

ALEV ALEV'İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir.

Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

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